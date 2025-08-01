Polatlı'da Sağanak Yağış Yol Kapattı, Sürücüler Mahsur Kaldı

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Polatlı-Yunak yolunu sular altında bıraktı ve yolu trafiğe kapattı. Sürücüler uzun kuyruklar oluşturarak yolda mahsur kaldı. Yetkililer bölgeye ekipler göndererek çalışmalara başladı.

Ankara'nın Polatlı ilçesine sağanak yağışının ardından yollar sular altında kaldı. Sürücüler yolda mahsur kaldı.

Polatlı- Yunak yolu, sağanak yağışın ardından oluşan sel nedeniyle ulaşıma kapandı. Tatlıkuyu mevkinde etkili olan şiddetli yağış sonrası yol sular altında kaldı. Yetkililer, yolu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Yolun kapanması sonucu yüzlerce araç uzun kuyruklar oluşturdu. Sürücüler yolda mahsur kaldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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