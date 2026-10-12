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Polatlı'da otomobil ters yönden gelen motosiklete çarptı; motosikletli ağır yaralandı

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Polatlı'da otomobil ters yönden gelen motosiklete çarptı; motosikletli ağır yaralandı
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobilin, Bozkurt Caddesi'nden ters yönde gelen motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi sürerken otomobil sürücüsü gözaltına alındı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Ankara Caddesi ve Bozkurt Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Satılmış Ş. yönetimindeki 06 DYD 256 plakalı otomobil, Ankara Caddesi üzerinde ilerlediği sırada, Bozkurt Caddesi üzerinden ters yönde gelen Mustafa S. yönetimindeki 06 GBV 769 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mustafa S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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