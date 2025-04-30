Yenidoğan çetesi davasında 10 sanığa tahliye

Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayda 10 sanığa tahliye
Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu

Erdoğan'dan kentsel dönüşüm müjdesi! Hibe tutarı artırıldı
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu

5 saniyenin faturası ağır oldu! Bir günde yüzde 450 zam
PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var

PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var

Plakayı Yara Bandıyla Kapatan Sürücülere Cezalar Kesildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da yapılan denetimlerde araç plakalarını yara bandı ile kapatan sürücüler kontrole takıldı. Toplamda 4 milyon 599 bin TL trafik cezası uygulandı.

Plakayı yara bandıyla kapatan sürücü yakayı ele verdi

HATAY - Hatay'da araç plakasını yara bandı başta olmak üzere çeşitli şekilde kapatan sürücüler polisten kaçamadı. Denetimlerde; 4 bin 134 araç ve sürücü kontrol edilirken toplamda 4 milyon 599 bin TL trafik cezası uygulandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından İskenderun ilçesinde 20 Nisan ile 27 Nisan tarihleri arasında standart dışı plaka takan ve çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran ve kamunun huzurunu bozan motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde; 4 bin 134 adet araç ve sürücü kontrol edilirken 385 araç ve motosiklet sürücüsüne toplamda 4 milyon 599 bin 438 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 44'ü motosiklet olmak üzere 65 adet araç trafikten men edildi ve 6 adet sürücü belgesi daimi iptal edildi. Denetimlerde araç plakalarını yara bandı başta olmak üzere çeşitli yöntemlerle kapatanlar da yaptıklarıyla hayrete düşürdüler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FERİT SAVAŞ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.