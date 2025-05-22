Plakalarını Kask, Kilit ve Çamurla Kapatan Sürücüler Cezalandırıldı

Plakasını kaskla, kilitle ve çamurla kapatan sürücülerin savunması şaşırttı

HATAY - Hatay'da araçların plakası okunmasın diye kask, kilit ve çamur kullanan şahıslara polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. Şahısların kendilerini savunmak için söyledikleriyse şaşırttı.

İskenderun ilçesinde trafikte düzeni sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdüren trafik denetleme büro amirliği ekipleri, araçların plakalarını bilinçli ve kasıtlı olarak kapatan sürücülere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun İlçesinde 5 Mayıs ile 12 Mayıs tarihleri arasında standart dışı plaka takan, plakayı saklayan ve aracı plakasız kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde; 1980 adet araç ve sürücü kontrol edildi. Kontrollerde aracın plakasını; çamur, kask ve kilit başta olmak üzere çeşitli şekilde kapatan sürücülere ceza yağdı. Araç sürücülerine; plakanın farklı okunması veya okunmamasını sağlamak suçundan 3 bin 809 TL cezai işlem uygulandı. Araç sürücülerinin kendilerini savunmak için söyledikleri ilgi çekerken, bir kamyon sürücüsünün 'araçlara toz atmasın' diyerek plakayı kapatmasını savunması dikkat çekti.