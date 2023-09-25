İstanbul Pendik'te, gece saatlerinde bir araçtan sokağa halı atıldığını gören vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, halıya sarılmış halde bir erkek cesediyle karşılaştı. Ceset, kimlik belgesi bulunamadığı için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul Pendik'te, halıya sarılarak sokağa atılmış erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Ağırbaşlı Sokak'ta, gece saatlerinde plakası henüz belirlenemeyen bir araçtan, sokağa halı atıldığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, halıya sarılmış halde erkek cesediyle karşılaştı.

Üzerinden herhangi bir kimlik belgesi çıkmayan ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.