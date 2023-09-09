Pendik'te Camide Kavga Çıktı

Pendik'te bir camide kılınan cuma namazını cemaatten 2 kişinin tokat atma kavgası böldü. Cami içerisinde çıkan kavga cemaatin araya girmesiyle son buldu.

Olay, geçtiğimiz gün Pendik'te bir camide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cami cemaati cuma namazındayken bir kişi ön saftaki birine tokat attı. Tokat atılan kişinin bağırmasıyla tartışma başladı. Cami içerisinde küfürler havada uçuştu. Cemaat duruma tepki gösterirken, imamın sessiz olun uyarılarının ardından tartışanlar şahıslar ve cemaat kaldığı yerden ibadetine devam etti. - İSTANBUL