Pencerenin Demir Korkulukları Arasında Sıkışan Çocuk Kurtarıldı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, pencereden çıkmaya çalışan 6 yaşındaki Halil A., demir korkuluklar arasına sıkıştı. Aile, itfaiye ekiplerinden yardım istedi ve çocuk başarılı bir şekilde kurtarıldı.
Pencerenin Demir korkulukları arasına sıkışan çocuk kurtarıldı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da pencerenin demir korkulukları arasına sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Elinden bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüpkent Mahallesinde yaşandı. Pencereden dışarı çıkmaya çalışan 6 yaşındaki Halil A., demir korkulukları arasında sıkıştı. Durumu fark ederek çocuğu çıkaramayan aile, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri. Çocuğu demir korkuluklar arasından çıkararak kurtardı. Aile, çocuklarını kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - 3.Sayfa