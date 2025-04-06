Pencerenin Demir Korkulukları Arasında Sıkışan Çocuk Kurtarıldı

Pencerenin Demir korkulukları arasına sıkışan çocuk kurtarıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da pencerenin demir korkulukları arasına sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Elinden bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüpkent Mahallesinde yaşandı. Pencereden dışarı çıkmaya çalışan 6 yaşındaki Halil A., demir korkulukları arasında sıkıştı. Durumu fark ederek çocuğu çıkaramayan aile, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri. Çocuğu demir korkuluklar arasından çıkararak kurtardı. Aile, çocuklarını kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.