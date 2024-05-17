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Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit

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Kuzey Irak'ta Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala şehit düştü.

Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu.

PENÇE KAPLAN BÖLGESİNDE 1 ASKERİMİZ ŞEHİT

Kuzey Irak'ta Pençe Kaplan operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala silah kazası sonucu şehit düştü.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Onb. Recep KABALA şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Pençe Operasyonları Kabala Onbaşı Piyade 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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