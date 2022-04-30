HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde pazar tezgahında bandrolsüz tütün ve makaron ele geçirildi. Pazar tezgahında bandrolsüz tütün ve makaron satan şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Hacırahmanlı Mahallesi pazar yerinde dün saat 10.00 sıralarında yapılan denetimlerde A.Ç. (26/E) isimli şahsın pazar tezgahında bandrolsüz şekilde açık tütün ve makaron sigara sattığı tespit edildi. Jandarma tarafından durum Cumhuriyet Savcısına bildirilerek, 6 bin 400 adet boş sigara makaronu, farklı ağırlıklarda 8 adet naylon poşet içerisinde toplamda 13,79 kilogram ağırlığında sarılmaya hazır açık tütün, 220 adet içime hazır sigara, 8 adet sigara kağıdı ve 9 adet sigara sarma aparatı muhafaza altına alındı. Teslim alınan malzemeler İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheli şahıs alınan ifadesine müteakip serbest bırakıldı. Olay ile ilgili jandarma tarafından tahkikata başlandı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa