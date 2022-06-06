Park halindeki motosikleti sürükleyerek çaldı - Haberler

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Park halindeki motosikleti sürükleyerek çaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Park halindeki motosikleti sürükleyerek çaldı

Adıyaman'da, bir şahıs gözüne kestirdiği park halindeki motosikleti sürükleyerek çaldı.

Adıyaman'da, bir şahıs gözüne kestirdiği park halindeki motosikleti sürükleyerek çaldı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında park halinde bulunan Muhittin Şahin'e ait 02 HS 412 plakalı motosiklet, henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıs tarafından çalındı. Motosikleti sürükleyerek çalan şahıs, kayıplara karışırken bir süre sonra durumu fark eden motosiklet sahibi, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunarak olayı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konuya ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı Muhittin Şahin Motosiklet Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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