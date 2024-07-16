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Pandemi döneminde kadın çalışanın yüzüne kasten öksüren patron, 26.000 sterlinlik tazminat ödemeye mahkum oldu

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Galler rugby yıldızının babası Kevin Davies, sağlık sorunu olan kadın çalışanın yüzüne kasıtlı öksürdüğü için 26.000 sterlin tazminata mahkum edildi. Hakim, Davies'in kadını aşağılamak için bu davranışı sergilediğini belirtti. Olay sonrası istifa eden kadın, Davies'in durumunu bildiği halde bunu yaptığını söyledi. Mahkeme, işverenin ayrımcı davranışını cezalandırdı.

Galler rugby yıldızının babası, pandemi sırasında bir kadın çalışanın yüzüne kasıtlı olarak öksürdüğü için 26.000 sterlinden fazla tazminat ödeyecek.

Galler rugby yıldızı Gareth Davies'in babası Kevin Davies'in, sağlık endişeleri olan kadını "aşağılamak ve korkutmak" istediği mahkemede duyuldu.

62 yaşındaki Davies, karantina öncesi günlerde, araba satışı ve emlak işindeki kadının sağlık korkularıyla alay etti.

Kadın, psoriatik artrit ve otoimmün rahatsızlığı nedeniyle iş arkadaşlarından sosyal mesafe koymalarını istemişti.

İş mahkemesi hakimi Tobias Vincent Ryan, Bay Davies'in "kasıtlı ve yüksek sesle kadının yönüne doğru öksürdüğünü" belirtti.

Duruşmada, kadının 2017-2020 yılları arasında Cawdor Cars'ta çalıştığı ve saatte 11 sterlin kazandığı belirtildi. Şirketin Galler'de altı şubesi bulunuyor.

Hakim Ryan, şirket yönetiminin öksürme olayını duyduğunu, ancak mahkemede "savunmacı ve tamamen dürüst olmayan" bir tavır sergilediklerini söyledi.

Kadın, olaydan "şiddetle" şikâyet etmiş ve kısa süre sonra işinden istifa etmişti.

Hakim, kadına 26.438,84 sterlin ödenmesine karar verdi - Cawdor Cars'ın 18.000 sterlin tazminat ödemesine,Davies'in haksız işten çıkarma ve faiz için toplam 8.438,84 sterlin ödemesine hükmetti.

Duruşmadan sonra konuşan kadın, "Davies'in tıbbi durumumu ve bağışıklık sistemimin korumasız olduğunu bildiğini, buna rağmen kasıtlı olarak yüzüme öksürdüğünü" söyledi. "Titriyordum. Bu gerçekten beni etkiledi," diye ekledi.

Pandemi döneminde kadın çalışanın yüzüne kasten öksüren patron, 26.000 sterlinlik tazminat ödemeye mahkum oldu

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Birleşik Krallık Sterlin Galler Mahkum Hakim İnsan Hakları Hukuk 3.Sayfa Sağlık Dünya Haberler

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