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Pamukkale Üniversitesi'nde Asansör Kazası: Bir Öğrenci Yaralandı

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Denizli'de Pamukkale Üniversitesi'nde kalan KYK yurdunun asansörü 2. kattan zemine düştü. Kaza sonucunda bir öğrenci yaralandı, diğer öğrenciler kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinin bulunduğu asansör zemine çakıldı

DENİZLİ - Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda içerisinde iki öğrencinin bulunduğu asansör 2. kattan zemine çakıldı. Korku dolu anların yaşandığı asansör kazasında bir öğrenci yaralandı.

Olay, Denizli'nin Honaz ilçesi Afşın Bey Mahallesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinin yurtta iki öğrencinin bulunduğu asansör 2. kattan zemine çakıldı. Öğrencilerin yardım çığlını duyan diğer öğrencilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri asansör kapısını açarak ulaştığı iki kız öğrenciyi düştükleri yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu iki öğrenciden biri ambulansla Honaz Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pamukkale Üniversitesi'nde Asansör Kazası: Bir Öğrenci Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK İLEMİN - 3.Sayfa
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