Pakistan'da karakola bombalı saldırı: 12 ölü, 2 yaralı

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde bir karakola düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda en az 12 polis hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı. Saldırı sonrası çatışma devam ediyor.

Pakistan'ın Afganistan sınırında yer alan Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Bannu'da karakola bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, en az 12 polis hayatını kaybetti, 2 sivil de yaralandı. Polis yetkilisi Zahid Khan, karakola araçlı intihar saldırısı düzenlendiğini ve karakolda patlamanın etkisiyle çökme meydana geldiğini aktardı. Polis yetkilisi Sajjad Khan ise, can kaybının artabileceği açıklayarak, çatışmanın devam ettiğini ve hasarın boyutunun ancak operasyon bittiğinde anlaşılabileceğini belirtti.

Pakistan basını, patlamanın ardından olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerine pusu kurulduğunu ifade ederek, saldırıda insansız hava araçları da kullandığını aktardı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
