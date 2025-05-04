Özgür Özel'e Saldıran Zanlı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne Götürüldü

Özgür Özel'e Saldıran Zanlı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne Götürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran zanlı S. T., gözaltına alındıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü

İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran zanlı S. T. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran S.T., gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi'ne götürülmüştü. İlk ifadesi alınan zanlı, buradan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT ÇÜRÜK - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.