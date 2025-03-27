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Özel Halk Otobüsünün Çarptığı 75 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

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Hatay'da özel halk otobüsünün çarptığı 75 yaşındaki Ali Gök hayatını kaybetti. Kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Yaşlı adamın öldüğü kaza kamerada

Özel halk otobüsünün çarptığı 75 yaşındaki adam hayatını kaybetti

HATAY - Hatay'da özel halk otobüsünün çarptığı 75 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Kaza anı otobüsün kamerasına yansıdı.

Kaza, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi Balıkçılar Çarşısı mevkisinde yaşandı. Trafikte ilerleyen S.A. idaresindeki özel halk otobüsü, yolun karşısına geçen yayaya çarptı. Kazada 75 yaşındaki yaya Ali Gök hayatını kaybetti. Otobüsün yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Gök'ün cansız bedeni olay yerine gelen cenaze arabasıyla adli morga kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - 3.Sayfa
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