Üye Girişi
Haberi Paylaş
Özalp'te yangın: 1 yaralı

Özalp'te yangın: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesindeki bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesindeki bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Mahmudiye Mahallesi'ndeki beş katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın esnasında yaralanan bir kişi ise ambulansla Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Özalp Van 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title