Özalp'te yangın: 1 yaralı

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesindeki bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Mahmudiye Mahallesi'ndeki beş katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın esnasında yaralanan bir kişi ise ambulansla Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı. - VAN