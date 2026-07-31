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Oyuncu İrem Helvacıoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar suç örgütü" soruşturması kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayına geldi.

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Oyuncu İrem Helvacıoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar suç örgütü" soruşturması kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayına geldi.

Oyuncu İrem Helvacıoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar suç örgütü" soruşturması kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayına geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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