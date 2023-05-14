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Oy kullanmaya giden ailenin aracı tarlaya uçtu: 5 yaralı

Oy kullanmaya giden ailenin aracı tarlaya uçtu: 5 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Bursa'nın İnegöl ilçesinde oy kullanmaya giden ailenin bulunduğu otomobil tarlaya uçtu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde oy kullanmaya giden ailenin bulunduğu otomobil tarlaya uçtu. Kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa- Ankara karayolu Bilal Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Eskişehir istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan Fatih Tatlı (28) yönetimindeki 16 JBL 01 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya yuvarlandı. Kazada sürücü ve araçtaki Halit Tatlı (55), Ahmet Tatlı (30), Nigar Tatlı (53) ve 4 yaşındaki Ertuğrul T. yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar olay yerine sevk edilen 112 ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnegöl Ankara Bursa 3. Sayfa Haberler

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