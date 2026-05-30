Şelalede mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Kırk Merdiven Şelalesi'nde gezi sırasında dizini burkup mahsur kalan Onur Doğan, jandarma ve AFAD ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan Kırk Merdiven Şelalesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeye gezi amacıyla giden Onur Doğan (35), kayalık alanda dizini burkması sonucu hareket edemedi. Bir süre bulunduğu yerden kurtulmaya çalışan Doğan kurtulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 1 jandarma asayiş timi, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı vatandaş 5 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Doğan, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Ovacık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
