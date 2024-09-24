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Otomobille Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

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Hatay'da bir otomobilin dönüş yaparken çarptığı motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

HATAY - Hatay'da otomobille çarpışan motosikletteki bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Kaza, Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'nde yaşandı. 31 AOV 914 plakalı otomobil dönüş yapmak istediği esnada aynı istikamette ilerleyen 27 AVR 436 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 şahıstan birisi öldü, birisi ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulans, ağır yaralı vatandaşı ve hafif yaralı araç sürücüsünü hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki incelemenin ardından hayatını kaybeden şahıs cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Şahısların kimliklerinin tespiti için çalışma başlatılırken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobille Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAKUP SÖYLEMEZ - 3.Sayfa

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