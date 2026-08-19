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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Nevşehir’de yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Nevşehir'de yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, Kalaba-Avanos karayolunun Kalaba çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Altundaş'a, Çağtay Şirin yönetimindeki 06 DKL 592 plakalı otomobil çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeynep Altundaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Altundaş'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Nevşehir Valisi Hüseyin Kök de kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu ve hayatını kaybeden Zeynep Altundaş'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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