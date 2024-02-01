Otomobilin börekçiye daldığı kazada faciadan dönüldü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan lüks otomobil börekçi dükkanına girerken, kaza esnasında dükkanın boş olması ise yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

Kaza, Sandıklı ilçe merkezi Konak Caddesi üzerinde gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K., yönetimindeki 34 YOB 95 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonrası kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki kaldırama çıkıp ardından börekçi dükkanına daldı. Kaza sonrası otomobil ve işyerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, işyeri adeta savaş alanına döndü. Kaza sonrası büyük panik yaşanırken, olay esnasında dükkanın boş olması ise yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

Kazanın ardından sürücü S.K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.