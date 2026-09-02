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Amasya'da kapı çarpması: Motosikletli yaralandı

Amasya'da kapı çarpması: Motosikletli yaralandı
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Amasya’da otomobilin açılan kapısına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Amasya'da otomobilin açılan kapısına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Y.Ö yönetimindeki 60 TC 848 plakalı otomobil, park etmek için yol kenarına yanaştı. Açılan kapıya, arkadan gelip otomobilin yanından geçmeye çalışan Engin Ö.'nün kullandığı 05 ABA 969 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle Engin Ö. yaralandı. Motosikletlinin taşıdığı domateslerde etrafa saçıldı. Engin Ö., ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis ekiplerinin inceleme başlattığı sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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