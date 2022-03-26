Otomobil çekici ile çarpıştı: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kazalı bir otomobil yükleyen kurtarıcıya, yola çıktıktan birkaç dakika sonra otomobil çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alipaşa Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı üzeri Mükerrem Ali Kayan Ortaokulu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kazalı bir aracı yükleyip Hasan Ali Yücel Caddesi'nde seyreden Emre Avcı idaresindeki 59 AET 836 plakalı kurtarıcı kamyonet, İsmet Paşa Bulvarı ayrımında Ramis Mutlu yönetimindeki 59 EV 900 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü Ramis Mutlu yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.