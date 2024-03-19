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Otomobil, durakta bekleyenlerin arasına daldı: 3 ölü, 6 yaralı

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Konya'da kontrolden çıkan otomobilin otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Otomobil, durakta bekleyenlerin arasına daldı: 3 ölü, 6 yaralı

KONYA - Konya'da kontrolden çıkan otomobilin otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, 08.30 sıralarında Konya-Karaman karayolunun 25. kilometresinde merkez Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 42 J 2873 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle durakta bekleyenler yol kenarına savruldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 6 kişi ise, yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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