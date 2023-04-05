Otodan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te 3 otomobilden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı. Şüpheli şahısların hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde meydana gelen 3 ayrı otodan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.A.S ve H.K. isimli 2 şüpheli yakalandı.

Hırsızlık anları güvenlik kameralarına da yansıyan M.A.S ve H.K. isimli 2 şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP