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Osmaniye Düziçi'de kaybolan 54 yaşındaki kadın Kahramanmaraş Andırın'da ölü bulundu

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Osmaniye Düziçi'de kaybolan 54 yaşındaki kadın Kahramanmaraş Andırın'da ölü bulundu
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Osmaniye Düziçi'de 26 Ağustos'ta evinden ayrılan 54 yaşındaki kadın, Kahramanmaraş Andırın'daki ormanlık alanda ölü bulundu. Emniyet, jandarma ve AFAD'ın arama çalışmalarında bulunan cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderilecek.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki ormanlık alanda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki evinden 26 Ağustos günü saat 18.00 sıralarında "Yürüyüşe çıkıyorum" diyerek ayrılan Ayşegül Yaşar'dan bir daha haber alınamadı. İhbar üzerine emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları günlerdir sürdürülüyordu.

Yapılan çalışmalar kapsamında Yaşar'ın cansız bedeni, bugün Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Geben Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yaşar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumuna gönderilecek.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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