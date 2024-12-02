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Osmaniye'de Trajik Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Kadirli ilçesinde bir otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Kuzey Çevre Yolu'nda Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. İsmet K. idaresindeki 80 ADG 530 plakalı otomobil, Musa Çontarlı'nın kullandığı zeytinyağ yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi araç içerisinde sıkışırken, bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sürücü İsmet K. yaralı olarak çıkarılırken, otomobilde yolcu olarak bulunan Hasan Kuşçu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan her iki sürücü de ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hasan Kuşçu'nun cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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