Haberler

Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin başarılı müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Düziçi ilçesi Yazlamazlı köyü Ayşeler mevkiinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, ormandan çıkan dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karadan arazözler, su tankerleri ve iş makineleriyle, havadan ise yangın söndürme helikopterleri ile müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yağmur Atacan'dan eşi Pınar Altuğ'un yoga videosu için olay sözler

"Kıskanmıyor mu?" dedikleri Yağmur Atacan'dan olay sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini otogarda böyle karşıladı, hastanedeki işinden oldu

Hamile eşini otogarda böyle karşıladı, hastanedeki işinden oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.