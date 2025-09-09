Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Düziçi ilçesi Yazlamazlı köyü Ayşeler mevkiinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, ormandan çıkan dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karadan arazözler, su tankerleri ve iş makineleriyle, havadan ise yangın söndürme helikopterleri ile müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - OSMANİYE