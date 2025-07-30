Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Hasanbeyli ilçesinde başlayan orman yangını, ekipler ve köylülerin gayretiyle kontrol altına alındı. 25 dekar alan zarar gördü.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin ve köylülerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde Hasanbeyli ilçesi Karayiğit köyü mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangını, ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına 4 arazöz, 1 su tankı, 2 pikap ve 73 işçi müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevlerin kontrol altına alındığı ormanlık alandaki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında ilk belirlemelere göre 25 dekar alan zarar gördü. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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