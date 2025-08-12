Osmaniye'de Orman Yangını: Ekipler Seferber Oldu

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Akdam köyü sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına karadan müdahale ediliyor.

Yangın, Sumbas ilçesine bağlı Akdam köyü Evciller Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü ekibi, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Yangına karadan müdahale başlatıldı. Alevlerin yayılmasını önlemek için ekipler yoğun çaba sarf ediliyor. - OSMANİYE