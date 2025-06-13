Osmaniye'de Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Osmaniye'de Motosiklet Kazası: İki Yaralı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü ve yolcusunun yaralandığı kaza sonrası, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de hafif ticari araca çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Çiftlik Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ali K. idaresindeki 80 AAD 521 plakalı hafif ticari araç Adem Ş. idaresindeki 80 AGN 129 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen 2 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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