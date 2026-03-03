Osmaniye'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, D400 Karayolu Kanlıgeçit mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki minibüs ile otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı