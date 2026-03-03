Haberler

Osmaniye'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Güncelleme:
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza, D400 Karayolu Kanlıgeçit mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki minibüs ile otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

