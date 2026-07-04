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LPG tankına gizlenen 8 kilo 800 gram esrar ele geçirildi: 2 tutuklama

LPG tankına gizlenen 8 kilo 800 gram esrar ele geçirildi: 2 tutuklama
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Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan bir çekici üzerindeki otomobilin LPG yakıt tankına gizlenmiş 8 kilo 800 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan çekici üzerinde taşınan bir otomobilde yapılan aramada, LPG yakıt tankına özel olarak gizlenmiş 8 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, denetim sırasında durdurulan çekici üzerinde bulunan bir araçta arama yapıldı. Narkotik ekiplerinin detaylı incelemesinde, aracın LPG yakıt tankına özel olarak gizlenmiş 8 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan O.B. ve R.A. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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