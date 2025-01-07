Osmaniye'de Köprüden Dereye Uçan Otomobilde İki Yaralı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde köprüden dereye uçan Volkswagen Golf marka otomobildeki iki kişi yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahale sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'de yaklaşık 3 metre yükseklikteki köprüden dereye uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Düziçi ilçesi Kurtuluş Mahallesi Çocuk köyü civarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 80 AGU 689 plakalı Volkswagen Golf marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü korkuluklarını kırarak dereye düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dereye düşen otomobil çekici yardımıyla dereden çıkarılırken, ekipler kaza sonrası korkulukları kırılan köprüde güvenlik önlemi aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE