Osmaniye Valiliği: Hayvan bakımevinde 21 köpek ölü bulundu

Osmaniye Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nde köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü iddiaların ardından inceleme yapan ekipler, bakımevinde 21 köpeği ölü buldu.

Osmaniye Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, barınaktaki bazı hayvanların zehirlenerek öldürüldüğüne yönelik sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

21 KÖPEK ÖLÜ BULUNDU

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerlerince, Osmaniye Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi mezarlığının kontrol edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kontrollerde mevcut alanda çeşitli ırklarda 6 aylıktan küçük 15 köpek yavrusu ve 2-3 yaşlarında 4 köpek olmak üzere 19 köpeğin ölü olduğu, ayrıca bakımevinin muayene masasının üzerinde ölmüş 2-3 yaşlarında 2 köpek olduğu tespit edilmiştir."

"4 KÖPEĞİN ÖLÜMÜ ARAŞTIRILIYOR"

Ölü 21 köpekte inceleme yapıldığı bildirilen açıklamada, "Yeni ölen 4 köpeğin kadavrası ölüm sebebinin araştırılması için Adana Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderilmiştir. Konu titizlikle takip edilmektedir." ifadeleri yer aldı.