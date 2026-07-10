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Evin bahçesinde çıkan yangın korkuttu

Evin bahçesinde çıkan yangın korkuttu
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın, ev sahibi tarafından büyümeden söndürüldü. Can kaybı ve maddi hasar yaşanmadı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın korkuttu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Orhaniye köyünde bir evin bahçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının, Ümmüye Akdaş'a ait evin bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 20 metrekarelik alanda çıktığı belirlendi. Yangın, ev ve eklentilerine sıçramadan ev sahibi Ümmüye Akdaş tarafından ekipler olay yerine ulaşmadan önce büyümeden söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler bölgede incelemelerde bulunurken, yangında herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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