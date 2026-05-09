Haberler

Ormanlık alanda kaybolan çocuklar ekiplerce bulundu

Ormanlık alanda kaybolan çocuklar ekiplerce bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde doğa gezisine çıkan 15 ve 16 yaşındaki iki çocuk, arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu sağ olarak bulundu. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda doğa gezisine çıkan iki çocuk, ekiplerin yürüttüğü arama çalışması sonucu sağ salim bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Gayza mevkiindeki ormanlık alana doğru doğa yürüyüşüne çıkan 15 ve 16 yaşındaki iki çocuktan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü arama çalışmaları sonucunda çocuklar gece yarısından sonra saat 02.00 sıralarında ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen çocuklar, gerekli kontrollerin ardından ailelerine teslim edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı

TÜİK Başkanı görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı

Trump tüm dünyaya ilan etti! İki ülkeden ateşkes kararı
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar

İsrail'i Türkiye korkusu sardı! Açık açık itiraf ettiler
İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı

Savaşın seyrini değiştirebilecek gelişme! Hürmüz'de Çin gemisi vuruldu
Kerem Fener'e gidince neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin

Neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı

Trump tüm dünyaya ilan etti! İki ülkeden ateşkes kararı
Rekor bütçeli 'Delikanlı' dizisi ekranlara veda ediyor

Rekor bütçeyle iddialı giriş yapmıştı! 6 bölümde fişi çekildi
Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin

CHP'li Başarır'dan AK Parti'ye geçecek başkan için skandal çağrı!