Ormanı uyuşturucu tarlasına çevirdi
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Tokat'ta ormanlık alana kenevir bitkisi eken kişi gözaltına alındı.
Tokat'ta ormanlık alana kenevir bitkisi eken kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Niksar İlçesi Gültepe köyünde ormanlık alana kenevir bitkisi ekildiği bilgisini aldı. Düzenlenen operasyonda 76 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. T.E isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - TOKAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa