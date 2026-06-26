Bursa'da Daltonlar soruşturmasına 7 tutuklama
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir evin kurşunlanması olayına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı.
Orhangazi'de bir evin kurşunlanması olayı ile ilgili olarak gözaltına alınan ve Daltonlar Çetesi mensubu oldukları ileri sürülen 9 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişi ise savcılık soruşturması sonrasında serbest bırakıldı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı