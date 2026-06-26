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Bursa'da Daltonlar soruşturmasına 7 tutuklama

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir evin kurşunlanması olayına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı.

Orhangazi'de bir evin kurşunlanması olayı ile ilgili olarak gözaltına alınan ve Daltonlar Çetesi mensubu oldukları ileri sürülen 9 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişi ise savcılık soruşturması sonrasında serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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