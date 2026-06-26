Bursa'da Daltonlar soruşturmasına 7 tutuklama

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı.

Orhangazi'de bir evin kurşunlanması olayı ile ilgili olarak gözaltına alınan ve Daltonlar Çetesi mensubu oldukları ileri sürülen 9 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişi ise savcılık soruşturması sonrasında serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı