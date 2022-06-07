Ordu'da kuyumcu hırsızları tutuklandı - Haberler

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Ordu'da kuyumcu hırsızları tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ordu'da kuyumcu hırsızları tutuklandı

Ordu'nun Gölköy ilçesinde 2 Haziran 2022 tarihinde bir kuyumcudan yapılan altın hırsızlığının failleri yakalandı.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde 2 Haziran 2022 tarihinde bir kuyumcudan yapılan altın hırsızlığının failleri yakalandı.

Gölköy ilçesinde 2 Haziran tarihinde bir kuyumcuda gerçekleşen yaklaşık değeri 358 bin lira değerindeki altın hırsızlığının faillerini yakalamak üzere Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Gölköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ortak çalışma yapıldı.

Yapılan çalışma sonucunda olayın şüphelileri B.A (20) Fatsa ilçesinde, F.Y (22) ise Gölköy ilçesinde çalınan ziynet eşyaları ile birlikte yakalandı.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Gölköy Ordu 3. Sayfa Haberler

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