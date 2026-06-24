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Ordu'da eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Ordu'da eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
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Ordu'nun Kumru ilçesinde eşi Serkan S. tarafından manav dükkanında bıçaklanan 4 çocuk annesi Emine S. hayatını kaybetti. Cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi. Olayda bir minibüs şoförü de yaralanırken, şüpheli jandarmaya teslim oldu.

Ordu'da eşi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden kadın toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Kumru ilçesi Karacalı Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda Serkan S. (38), tartıştığı 4 çocuk annesi olan eşi Emine S.'yi (36) kendilerine ait manav dükkanında bıçakladı, sonrasında da olay yerinden uzaklaştı. Bu esnada Serkan S., olay yerinden yaklaşık 300 metre ileride bulunan minibüs şoförü Celil A.'yı da (52) bıçakladı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak ambulans ile Kumru Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emine S., kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Emine S. için Fizme Mahallesi'nde bulunan Ecelli Merkezi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Emine S., öğle namazı kılınan cenaze namazının ardından aynı mahallede toprağa verildi. Celil A.'nın ise tedavisi sürüyor.

Olayı gerçekleştirdikten sonra jandarma ekiplerine teslim olan Serkan S., bugün adliyeye sevk edildi. Serkan S.'nin adliyedeki işlemleri devam ediyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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