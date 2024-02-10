Önlerini kesip önce darp edip sonra bıçakladılar: 4 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da sokak ortasında önlerini kesen şahıslarla kavga eden gençlerden biri bıçakla, 3'ü de darp sonucu yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Şeyh Hamit Mahallesi 3306. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 4 arkadaş mahallede bulunan parkta vakit geçirdikten sonra eve gitmek için yola çıktı. Yolda giderken kimliği belirlenemeyen 7 kişi, 4 arkadaşın önünü kesti. Şahıslarla bir anda tartışmaya başlayan O.T. ile arkadaşları E.Y.B. isimli 4 arkadaş önce darp edildi. Şahısların yüzüne toprak atarak kurtulmaya çalışan O.T. bıçaklanarak yaralanırken, E.Y.B. ise kemerle darp edilerek yaralandı. Şahıslar, taşlarla diğer 2 genci de yaralayarak olay yerinden kaçtı. Darp edilen gençler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde gerçekleştirilen yaralı 4 genç ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatırken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.