Öğrenci ve öğretmenlere bağımlılıkla mücadele eğitimi

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından bağımlılıkla mücadele çerçevesinde öğrenci ve öğretmenlere yönelik eğitim verildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen 'Bağımlılığa Karşı İlk Kale Aile' projesi devam ediyor. Bu çerçevede Emirdağ ilçesinde bulunan Meslek Yüksekokulunda 412 öğretmen ve öğrenciye seminer faaliyeti gerçekleştirildi. Eğitim çalışmasının ilerleyen dönemlerde farklı bölgelerde devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

