Haberler

İzmir'de kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

İzmir'de kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Güncelleme:
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Beydağ-Tire kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emircan Ç. (26) idaresindeki 35 KB 660 plakalı kamyon ile karşı istikametten gelmekte olan Takyeddin I. (51) yönetimindeki 35 ATA 702 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kamyonet sürücüsü Takyeddin I., ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
