Ödemiş'te Hatalı Sollama Sonucu Trafik Kazası: 3 Yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, hatalı sollama nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında Ödemiş - Balabanlı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ödemiş istikametinden Balabanlı yönüne seyreden T.T. (47) idaresindeki 35 TUT 02 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen H.İ.Ç.'nin (60) kullandığı 35 HR 875 plakalı otomobil çarpıştı. İddiaya göre H.İ.Ç.'nin sollama yaptığı sırada meydana geldiği öğrenilen kazada iki araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüleri ile 35 TUT 02 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan D.T. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - İZMİR