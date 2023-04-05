Ocakta unutulan süt yangına sebep oldu, mahalleli sokağa döküldü Burdur'da ocakta unutulan süt yangına sebep oldu, çıkan yangında mutfakta hasar oluştu.

Ocakta unutulan süt yangına sebep oldu, mahalleli sokağa döküldü

BURDUR - Burdur'da ocakta unutulan süt yangına sebep oldu, çıkan yangında mutfakta hasar oluştu. Kimsenin yaralanmadığı olayda ev sahibi ve komşuları yangının sönmesini korku dolu gözlerle bekledi.

Olay saat 22.30 sıralarında Menderes Mahallesi Kemal Solmaz Caddesi Kümeevler 1. Sokak'ta Ali Akın'a ait müstakil evde meydana geldi. Yangının ocakta unutulan süt tenceresinin alev alıp mutfak dolabına sıçraması sonucunda çıktığı öğrenildi. Ev sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve elektrik dağıtım ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelip müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkan yangında mutfakta maddi hasar oluşurken alevlerin mutfak tüpüne ulaşmaması büyük bir facianın önüne geçti.