Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş

"Dolandırıcılık" ve "Kara para aklama" suçlamalarıyla 16 Kasım'da tutuklandıktan 6 ay sonra anoreksiya nevroza hastalığı nedeniyle 37 kiloya kadar düşen ve serbest bırakılan Nihal Candan yoğun bakıma kaldırıldı. Tasarımcı Pınar Kerimoğlu, Candan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verip hastane odasından fotoğrafını paylaştı.

"29.5 KİLOYA KADAR DÜŞMÜŞ"

Kerimoğlu paylaşımında, "Nihal Candan daha iyi olacak. Paylaşmamı istediler. 29.5 kiloymuş şu an" ifadelerini kullandı.

"ORGAN YETMEZLİĞİ VARMIŞ"

Kerimoğlu daha önce sosyal medyada yaptığı açıklamada "Bahar Candan ile konuştum, çok kötü o da. Nihal spor yaparken bayılmış. Organ yetmezliği varmış. Lütfen dua edelim. Tek isteği dua." ifadelerini kullanmıştı.

"YAVRUMUN ARTIK BİR ŞEYLER YEMESİNİ İSTİYORUM"

Nihal ve Bahar Candan'ın annesi Umut Candan, "Yavruma bir psikoloğun yardımcı olmasını ve artık bir şeyler yemesini istiyorum. Allah'tan dileğim herkes gibi yemesi, içmesi. Rabb'imden başka dileğim yok. Nihal çok iyi kalpli bir çocuk." ifadelerini kullandı.

"ABLA LÜTFEN ÖLME"

Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan, geçtiğimiz günlerde ablasının hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakıma alındığını belirterek, "Ablam ölüyor, bir şeyler yapın" ifadelerini kullanmıştı. Bahar Candan sözlerine, "Yaşadıklarını sindiremedi. Umarım bir gence böyle iftira atıp hayatını mahvettiğiniz için vicdan azabı duyabilirsiniz" ifadeleriyle devam etmişti.