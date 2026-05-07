Niğde'de narkotik ekiplerinden bilgilendirme çalışması

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında önleyici faaliyet ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

27 Nisan - 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleri çerçevesinde 9 farklı etkinlik düzenlendi. Etkinliklerde 694 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele, bağımlılığın zararları ve alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirme yapıldı. Çalışmalar kapsamında vatandaşlara el broşürleri de dağıtıldı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi. - NİĞDE

