Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 13 Şüpheli Yakalandı

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 13 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Niğde'nin Bor, Ulukışla ve Çiftlik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı. Yaklaşık bir kilo uyuşturucu madde ile birlikte birçok kaçak malzeme ele geçirildi.

Niğde'nin Bor, Ulukışla ve Çiftlik ilçelerinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; Bor ve Ulukışla İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Çiftlik İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince 24-28 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan aramalarda; yaklaşık bir kilo çeşitli uyuşturucu maddesi, 325 adet sentetik ecza, 2 adet aseton, 4 adet cam aparat ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
