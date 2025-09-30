Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 13 Şüpheli Yakalandı

Niğde'nin Bor, Ulukışla ve Çiftlik ilçelerinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; Bor ve Ulukışla İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Çiftlik İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince 24-28 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan aramalarda; yaklaşık bir kilo çeşitli uyuşturucu maddesi, 325 adet sentetik ecza, 2 adet aseton, 4 adet cam aparat ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - NİĞDE